Halvezolenlijntje weer zichtbaar maken, hier hebben ze ambitieuze plannen

Een belangrijk stuk historie. Zo noemt de gemeente Geertruidenberg de Langstraatspoorlijn, beter bekend als het Halvezolenlijntje. Om het erfgoed te behouden voor toekomstige generaties, wil de gemeente de spoorlijn die liep van Lage Zwaluwe, via Geertruidenberg en Waalwijk, naar Den Bosch weer zichtbaar maken. Elementen van de voormalige spoorlijn in Geertruidenberg moeten daarom in ere worden hersteld.

"Behoud van dit unieke erfgoed zien we als waardevol”, zegt een gemeentewoordvoerder over de plannen, waarin onder meer aandacht is voor de historische draaibrug over de Donge. De enige nog bestaande draaibare spoorbrug in Nederland. Deze moet volgens de gemeente een Rijksmonumentenstatus krijgen, zodat de brug beter kan worden onderhouden. Ook wordt, als het over de spoorbrug gaat, gedacht aan een herbestemming als wandelpad. Zoals bij de Moerputtenspoorbrug in Den Bosch is gebeurd, ook onderdeel van het Halvezolenlijntje.

Als het aan de gemeente ligt, wordt ook het oude station in Geertruidenberg weer een herkenbare plek voor iedereen. Dankzij een kunstwerk of informatieborden bijvoorbeeld, want het stationsgebouw is in 1963 gesloopt. Nadat het personenvervoer in 1950 stopte, besloot de NS het stationsgebouw te slopen. Onderhoud voor een gebouw dat geen functie meer had, was te duur. “Het was een markant gebouw. Dat maakt het jammer dat het er niet meer is”, zegt de woordvoerder van de gemeente.

Het voormalige station van Geertruidenberg, onderdeel van het Halvezolenlijntje (foto: Cees Schuller).

Het Halvezolenlijntje uitgelegd De bijnaam Halvezolenlijntje dankt de Langstraatspoorlijn aan de schoenenindustrie. Halffabricaten werden over het spoor vervoerd, dat daardoor het Halvezolenlijntje ging heten. “Het is voor de gemeente Geertruidenberg nog één van de weinige zichtbare verbindingen met de Langstraat en het schoenenverleden”, legt een woordvoerder van de gemeente uit. Ook verwijst de bijnaam naar de enkele spoorlijn, terwijl er een dubbele was gepland. De spoorlijn was van 1886 tot 1950 in gebruik en werd volledig gefinancierd met opbrengsten uit de kolonie Nederlands-Indië. Vanwege de Koude Oorlog, wilde het ministerie van Defensie de spoorlijn openhouden voor eventuele militaire transporten. Daardoor reden goederentreinen er tot 1972 overheen. Een deel van het spoor van Lage Zwaluwe tot aan bedrijventerrein Weststad in Oosterhout, heeft sinds 1979 weer die functie.

Het geld

Vanaf volgend jaar krijgen gemeenten flink minder geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Er dreigt daardoor een financieel ravijnjaar. Daardoor heeft Geertruidenberg op dit moment geen ruimte om extra budget vrij te maken voor de ambitieuze plannen. Het moet daarom binnen de huidige beschikbare middelen passen of met externe financiering geregeld worden, laat de woordvoerder weten. Hoeveel geld er nodig is, is afhankelijk van welke projecten er uiteindelijk worden opgepakt. Zichtbare elementen

Maar dat de plannen te realiseren zijn, bewees de gemeente Waalwijk eerder al. Daar zijn nog veel elementen van de voormalige spoorlijn en het verleden van de schoenenindustrie zichtbaar. Zo is het Halvezolenpark aangelegd, met een lengte van 5,7 kilometer. Ook ligt er nog 250 meter aan spoor, vlakbij de spoorbrug naar Drunen. En van Drunen tot aan Raamsdonksveer kun je over een afstand van ruim twintig kilometer over de voormalige spoorlijn wandelen en fietsen. Kunstwerken, oude stations en wachterswoningen langs het wandel- en fietspad herinneren nog aan de spoorlijn.

Het voormalige station van Raamsdonk, langs het Halvezolenpad (foto: G. Lanting - WikiMedia Commons).