Bespuger van Mathieu van der Poel krijgt boete: 'Wat een lachertje'

De man die eind maart in de E3 Saxo Classic spuugde naar Mathieu van der Poel is geïdentificeerd en krijgt een straf. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Van der Poel, die zondag nog werd bekogeld met een bidon in Parijs-Roubaix, werd twee weken eerder door een toeschouwer bespuugd. Hij was toen op weg was naar winst in de E3 Saxo Classic in Ronse.

De politie van Ronse opende een onderzoek en heeft de man op basis van camerabeelden opgespoord. Hij krijgt een boete van maximaal 350 euro. Vader Adrie van der Poel vindt het een straf van niks, laat hij desgevraagd weten. "Dat schiet niet echt op hè. Ik denk dan, je doet dat expres, je doet dat niet per ongeluk. Dan is 350 euro een lachertje." Wat wel een passende straf zou zijn, durft Adrie zo ook niet zeggen. "Die straf kan niet hoog genoeg zijn. De organisatie moet ervoor zorgen dat mensen schrik krijgen om dit te doen en ze eerder nadenken. Want je riskeert gigantische valpartijen."

Bidon gegooid

Afgelopen zondag was Mathieu van der Poel opnieuw mikpunt van een bizarre actie tijdens de race. Tijdens de klassieker Parijs-Roubaix werd door een toeschouwer een volle bidon tegen zijn hoofd geslingerd. Adrie van der Poel vreest dat het van kwaad tot erger wordt. "Het begint met water of een bekertje pis en nu is het al een volle bidon. Waar gaat dit stoppen?" Hij vindt dat de organisatie maatregelen zou moeten nemen om publiek meer afstand te laten nemen. "Het mooie van de sport is dat je dicht bij de renners kunt komen. Het zou dus zonde zijn om publiek weg te halen. Maar je moet wel proberen het veilig te houden." De man die tijdens Parijs-Roubaix de bidon gooide, heeft zich gemeld bij politie. De internationale wielrenunie UCI en Van der Poels ploeg Alpecin-Deceuninck hebben een klacht tegen hem ingediend. Hier zie je hoe Van der Poel zondag opnieuw bekogeld werd: