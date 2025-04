Breda Barst en studentenfestival gaan samenwerken: 'Om te overleven'

Het muziekfestival Breda Barst en het jaarlijkse INTRO Festival voor studenten gaan nauw samenwerken. Dat is nodig om duurzamer en efficiënter te handelen, maar vooral ook om te kunnen overleven. Het betekent onder meer dat het studentenfestival naar stadspark Valkenberg verhuist, daar waar Breda Barst al vele jaren plaatsvindt. "Op termijn is samenwerking noodzakelijk om te overleven als gratis evenement", zegt Jurgen Blommaert van Breda Barst.

Muziekevenementen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. En dan vooral de gratis festivals. Door de alsmaar oplopende kosten wordt het steeds moeilijker om een mooi evenement neer te zetten. Samenwerken is dus noodzakelijk. "Aangezien beide festivals niet commercieel zijn, maakt deze krachtenbundeling het financieel aantrekkelijker", zegt Ruud Walenberg, organisator van het INTRO Festival. "Zo kunnen wij en Breda Barst een solide basis leggen voor onze toekomstige evenementen." Dit jaar vindt het INTRO Festival op 4 september plaats en Breda Barst precies aansluitend, op 5 en 6 september.

Breda Barst is nog altijd een gratis muziekfestival (foto: Manon Huls).

In het verleden hadden beide festivals al eens te maken met financiële moeilijkheden. "De kosten zijn de laatste jaren zo enorm gestegen dat het bijna niet meer te doen is", vertelt Jurgen Blommaert, voorzitter van Breda Barst. "Je ziet dat heel veel gratis evenementen al zijn omgevallen of gestopt en wij zijn eigenlijk nog een van de laatste der Mohikanen."

Door de krachten nu te bundelen wordt er volgens hem een betere financiële basis gelegd voor de toekomst. "Het was eigenlijk van de gekke dat we voorheen zo kort na elkaar twee festivals opbouwden in Breda", gaat hij verder. "Opgeteld zijn dat best veel vrachtritten; denk aan podia, hekwerk, tenten en bars. Dat zijn grote kosten en het scheelt natuurlijk als je die kan delen."

Over de festivals Het INTRO Festival op 4 september wordt georganiseerd door Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences (BUas), Curio en De Rooi Pannen. Het evenement om nieuwe studenten in de stad te verwelkomen, viert dit jaar zijn dertigste editie met een diverse line-up van artiesten. Breda Barst, gedragen door vrijwilligers, vindt op 5 en 6 september voor de 27e keer plaats met drie muziekpodia en veel ander vermaak voor jong en oud.

Blommaert durft niet uit te spreken dat financiële problemen door de samenwerking definitief tot het verleden behoren. "Wij zijn weersafhankelijk en dat blijft altijd een probleem", zegt hij. "De baromzet is onze grootste inkomstenbron en als het drie dagen regent, zijn we de klos. Dan ben je een paar jaar zoet om het verlies weg te werken. Want buiten wat subsidie en sponsoring hebben we geen inkomsten uit kaartverkoop. Dat is het nadeel van een gratis festival." Misschien dat moeder natuur een handje kan helpen, want juist die natuur noemt Blommaert de winnaar van deze samenwerking. "Deze samenwerking is een uitgesproken kans om beide festivals groener en duurzamer te maken. Vrachtauto’s hoeven nu maar één keer op en neer te rijden en dat scheelt een boel CO2-uitstoot", legt hij uit.