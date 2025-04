Kofferstress op het vliegveld: ‘Soms kopen mensen last minute nieuwe tas'

De zomer komt eraan en het wordt drukker op Eindhoven Airport. De veranderende bagageregels zorgen ervoor dat steeds meer reizigers op het vliegveld staan te zwoegen met hun koffers: vloeistoffen in en uit, afmetingen niet goed. Het draagt allemaal niet bij aan het ultieme vakantiegevoel. Hoogste tijd om wat duidelijkheid te scheppen dus.

Nieuwe afmetingen Sinds vorig jaar werken verschillende luchtvaartmaatschappijen met aangescherpte regels. Dat zorgt ervoor dat veel mensen in de hal van Eindhoven Airport op de grond hun spullen herverdelen of zelfs weggooien, omdat het toch niet mee mag, merkt Walters.

Yvonne Walters, reisadviseur bij TUI, legde dinsdagochtend bij het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen uit waar je allemaal op moet letten. “We krijgen veel vragen over de aangescherpte bagageregels. Het is ook ingewikkeld geworden, dus het enige wat we kunnen doen, is zo goed mogelijk informeren”, zegt zij.

De grote koffers in het ruim zijn hetzelfde gebleven, maar de handbagage (wat je meeneemt in het vliegtuig), zorgt voor grote verwarring: “Dat komt vooral doordat het per maatschappij verschilt”, legt Walters uit. “Bij TUI Fly mag je nog een kleine koffer én een persoonlijk item meenemen. Maar wie met Ryanair of Transavia vliegt, moet het vaak doen met alleen een rugzak of handtas: iets wat onder de stoel past.” Wil je dan ook een rolkoffer mee, dan moet je vaak flink bijbetalen want die moet het ruim van het vliegtuig in.

“Niet echt goedkoper dus,” zegt Yvonne Walters van TUI. “En veel mensen komen daar pas achter als ze al op het vliegveld staan.” Daarom is het belangrijk om niet alleen naar de kale ticketprijs te kijken, maar ook goed op de bagageregels te letten. “Het is een verdienmodel geworden,” zegt Walters. “Door bagage los te rekenen, lijken vluchten goedkoper dan ze werkelijk zijn.”

Vliegtickets met Vueling of Transavia lijken op het eerste gezicht voordeliger. Daar betaal je voor diezelfde reis zo’n 155 euro. Klinkt aantrekkelijk, maar er zit een addertje onder het gras: bij die prijs mag je alleen een klein persoonlijk item meenemen – dus géén handbagagekoffer. Wil je die toch meenemen, kost dat 62,38 euro, en voor de terugvlucht nog eens 43,35 euro. Daarmee komt de totale ticketprijs ineens op ruim 260 euro per persoon uit.

Neem bijvoorbeeld een retourvlucht naar Barcelona op 1 mei (prijzen via Cheaptickets.nl op 15 april). Vlieg je met KLM, dan betaal je op dit moment zo’n 184 euro per persoon. In die prijs zit al één stuk handbagage én een persoonlijk item, zoals een laptoptas of handtas.

Hoe zat het met die vloeistoffen?

Niet alleen koffers, ook vloeistoffen zorgen voor vertraging en irritatie bij de controle. "De bekende 100 milliliter-regel geldt nog steeds”, zegt Walters. Dat is dus niet veranderd: er mogen in de handbagage alléén flesjes met maximaal 100 milliliter inhoud. In totaal mag er één liter in je handbagagekoffer zitten. “Op Eindhoven Airport is het dankzij een nieuwe 3D-scanner wel iets makkelijker geworden: daar mag alles in de tas blijven zitten”, zegt Walters. “Maar op andere luchthavens moet het er wél uit. Mensen staan dan in de rij te graaien in hun tas," zegt ze. "Dan duurt het ineens veel langer."

Goed voorbereiden voorkomt stress

De gouden tip? Check vóór vertrek goed wat wel en niet mag. “Als je een reis hebt geboekt bij een agentschap, hebben zij vaak de recente info wel”, tipt Walters. Kijk ook vooral op de site van de luchtvaartmaatschappij met wie je hebt geboekt. “Omdat het dus per maatschappij verschilt, is het belangrijk per maatschappij te kijken wat de regels zijn en of er iets is veranderd.”