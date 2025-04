Crams (71) is rechterhand van Molukse president: 'Geen geweer, maar pen'

De tijd van treinkapingen en gijzelingen hebben de Molukkers in Nederland al lang geleden achter zich gelaten. Maar nog altijd strijden ze voor een onafhankelijke staat, los van Indonesië. Vrijdag vieren de Molukkers daarom dat het 75 jaar geleden is dat de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) werd uitgeroepen. De regering opereert nog altijd in ballingschap, maar volgens Crams Nikijuluw (71) uit de Molukse wijk De Driesprong in Breda gaat dit snel veranderen. Hij speelt daarbij als staflid en persoonlijk medewerker van de president een belangrijke rol.

"Mijn vader zei altijd dat in zijn tijd als KNIL-militair de loop van een geweer bepalend was", vertelt Crams Nikijuluw met zijn wijsvinger wijzend als zijnde een loop van een geweer terwijl hij wat in zijn tasje rommelt. Even later steekt hij symbolisch een pen de lucht in. "En daarna leerde hij mij wat nu belangrijk is. De pen vervangt het geweer. Om iets te bereiken moet je de pen hanteren en communiceren, kennis overdragen en coalities vormen. Kijk momenteel maar om je heen in de wereld, dan zie je dat wapengekletter niets oplevert."

Ook de strijd voor een onafhankelijke Zuid-Molukse staat is in de loop der jaren flink veranderd. De boosheid van de eerste generatie, en later de radicalisering van de tweede, heeft inmiddels bij de Molukkers in Nederland plaatsgemaakt voor slimheid en diplomatie. "Wat wij nu doen is proberen de zaken te internationaliseren en wereldwijd op de agenda te krijgen. Via een diplomatieke en politieke weg naar onafhankelijkheid, maar ook de dialoog met Indonesië niet schuwen."