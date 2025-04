Voetganger geschept op N395, hulpdiensten massaal uitgerukt

Een voetganger is op de Beekseweg (N395) in Diessen geschept door een auto. Dat gebeurde vermoedelijk toen de voetganger de weg wilde oversteken. Meerdere politiewagens, ambulance en een traumahelikopter rukten uit.

De automobiliste zou vol op de rem hebben gestaan, op het moment dat ze de voetganger zag. Daarmee zou zijn voorkomen dat het slachtoffer met heel hoge snelheid geraakt werd. Op de weg is 80 kilometer per uur toegestaan.

Het slachtoffer raakte gewond, het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. De persoon is behandeld in een ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. De ambulance voerde geen sirenes. De automobiliste was volgens een 112-correspondent erg geschrokken.