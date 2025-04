PSV-aanvoerder Luuk de Jong sluit overstap naar andere Nederlandse club uit

Aanvoerder van PSV Luuk de Jong weet nog niet waar zijn toekomst als voetballer ligt, maar sluit een overstap naar een andere Nederlandse club uit. Het contract van de 34-jarige spits van PSV loopt deze zomer af. Hij is in gesprek over een mogelijk langer verblijf bij de Eindhovenaren, voor hem de enige optie in eigen land, legt hij uit aan de NOS.

"Als ik in Nederland door blijf gaan, is dat bij PSV", zegt de PSV-aanvoerder tegen de NOS. Hij wil nog niet denken aan stoppen. "Als het iets anders wordt, is dat in het buitenland. Er wordt over van alles en nog wat gespeculeerd, dat hoort ook bij de topsport. Maar voor mij is het duidelijk: als ik doorga in Nederland, is het bij PSV."

"Eerst die tweede plek halen, dan ga ik evalueren wat ik echt wil."

Als hij wel ooit stopt met voetbal, zou hij graag iets binnen PSV doen, zegt de spits. "Ook daar blijven we over in gesprek. Maar ik heb aangegeven dat ik eerst wil focussen op het zo goed mogelijk afmaken van dit seizoen. Eerst die tweede plek halen, dan ga ik evalueren wat ik echt wil." Dat kan eventueel ook een nieuw buitenlands avontuur betekenen. "Met een aflopend contract zijn er altijd buitenlandse clubs die zich melden. Maar veel komt niet eens bij mij terecht, mijn zaakwaarnemers weten wat ik wil. Ik focus me nu puur op PSV."