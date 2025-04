Haar favoriete band speelt speciaal voor ongeneeslijk zieke Daniëlla (54)

“Ik wil niet afwachten”, vertelt Daniëlla Kleijn. Ze is 54 jaar en heeft ongeneeslijke kanker. Begin april was er opnieuw slecht nieuws: haar bloedvaten zijn stuk en het kan snel afgelopen zijn. Maar stilzitten is niks voor de Helmondse. En daarom schakelde haar zus Chantal de stichting No Guts No Glory in. Dat leidde tot een wel heel speciaal bezoekje: haar favoriete tributeband Treasure maakte tijd vrij voor een privéconcert in haar eigen tuin.

Anouk Lambregts Geschreven door

Drie katten, een hond en een heel lieve man. Met die ingrediënten en heel veel fijne vrienden en familie leeft Daniëlla jarenlang een fijn en vertrouwd leventje. Als ieder ander normaal mens geniet ze van de kleine dingen, zoals haar hobby’s dansen, zingen en muziek. In maart 2024 stort haar wereld in. Ze krijgt de diagnose alvleesklierkanker, met de boodschap dat ze niet meer beter zal worden. Een bizar jaar gaat voorbij. Enerzijds geniet Daniëlla extra veel van kleine en grote momenten met geliefden. Ze trouwt met haar liefde Brian en probeert zoveel mogelijk leuke dingen te ondernemen. Anderzijds leeft Daniëlla een jaar lang van chemokuur tot chemokuur, die slechts levensverlengend werken. Muziek trekt haar er doorheen. Samen met Brian bezoekt ze concerten en optredens.

Brian en Daniëlla (foto: Shali Blok).

Het was een grote droom om samen met Brian in december 2024 Bruno Mars te bezoeken in Las Vegas, maar door haar ziekte wordt die droom voor hen geen werkelijkheid. In november van 2024 bezoekt het stel de opnames van het programma The Tribute: Battle of the Bands en worden ze in het bijzonder omvergeblazen door de band Treasure met leadzanger Steven Smits uit Eindhoven. Zij spelen muziek van Bruno Mars. Uiteindelijk wint de band in maart zelfs het programma, wat ervoor zorgt dat ze op 17, 18 en 19 april mogen optreden in een uitverkocht Ziggo Dome.

Daniëlla wil erbij zijn. Maar zonder goede begeleiding en een comfortabele plek gaat dat niet. Daniëlla’s zus Chantal besluit om een wens in te dienen bij Stichting No Guts No Glory. Zij zetten zich in voor bijzondere muzikale belevingen voor mensen met kanker en hun mantelzorgers. Binnen 24 uur reageert de stichting, zij willen helpen om Daniëlla’s wens mogelijk te maken door haar per ambulance naar het concert te brengen.

“Een echte première voor jou, Daniëlla!”

Maar na een paar uur blijkt dat dat er niet in zit. Het rolstoelpodium is te klein voor een bed en het podium vergroten is ook geen optie. Projectmanager Imke van Dun laat het er niet bij zitten. Ze trekt de stoute schoenen aan door de band brutaal te vragen om een huiskamerconcert. Hun antwoord is kort maar krachtig: “Wij komen absoluut!” En zo krijgt Daniëlle een privéconcert. Het is een prachtige zaterdagmiddag en Daniëlla straalt in haar rode jurk met haar liefde Brian naast zich. Samen zitten ze in hun tuin te wachten tot de jongens met gitaren en al hun huis binnenlopen. Ze zingen en maken muziek. Er worden traantjes weggepinkt bij het nummer Just The Way You Are en ook het nummer Treasure (waarnaar de band is vernoemd) mag natuurlijk niet ontbreken. Er wordt zelfs gedanst en even vergeet Daniëlla al haar zorgen.

Daniëlla en tributeband Treasure (Foto: Shali Blok)