Fatbikedief is politie te snel af maar buurtbewoners grijpen hem

Een fatbikedief was de politie maandag te snel af maar is met de hulp van buurtbewoners in Heeze alsnog aangehouden. De fatbike werd in Geldrop gestolen, waarna de politie hem achterna ging. De jonge dief reed zelfs nog tegen een politieauto aan, ontkwam en vluchtte de wijk Engelse Tuin in, meldt de lokale nieuwswebsite Heeze-Leende 24.

Florence van der Molen Geschreven door