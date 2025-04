Man die bidon gooide tegen Van der Poel heeft spijt: 'Geen verklaring voor'

De man die zondag tijdens de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix een bidon tegen het hoofd van Mathieu van der Poel gooide heeft spijt betuigd. Via zijn advocaat deed de verdachte bij het Belgische medium HLN voor het eerst zijn verhaal. "Binnen de halve seconde had ik al spijt dat ik had gegooid."

De man heeft ook persoonlijk een brief naar Van der Poel gestuurd, zo meldt HLN. "We hadden wat gedronken in de tent in de buurt. In het grasveld tussen de tent en die kasseistrook zag ik die gele bidon liggen. Wellicht had één van de junioren die 's morgens weggegooid. Zonder er veel bij na te denken, raapte ik die op. Hij was niet volledig vol, maar er zat wel nog wat in", luidt de verklaring van de bidongooier.

"Mathieu van der Poel naderde en toen hij passeerde, maakte ik die stomme beslissing en gooide ik die bidon. Waarom ik dat deed? Ik vraag het me sindsdien continu af, maar ik heb er zelf geen verklaring voor. Ik besef dat ik me bij iedere renner en koersliefhebber moet excuseren." Er werd gespeculeerd dat de man wellicht fan zou zijn van Wout van Aert, een rivaal van Van der Poel, maar dat wordt weerlegd: "Absoluut niet, ik heb helemaal geen favoriete renner eigenlijk."

"Ik voelde me zó slecht toen ik hem raakte. Binnen de halve seconde had ik al spijt dat ik had gegooid. Aan de ene kant was ik heel erg blij dat hij niet viel. Maar waarom deed ik dat? Hoe kon ik nu zo dom zijn? Wat zou er nu met me gebeuren?" "Die ene domme seconde heeft ervoor gezorgd dat ik in een ongelofelijke mediastorm ben beland. Het lijkt wel alsof iedereen het nu over mij heeft. Ik weet dat ik fout was en ik zal mijn verantwoordelijkheid dragen, maar ik hoop dat het stof nu wel snel weer kan gaan liggen." In onderstaande video zie je hoe Van der Poel in zijn gezicht wordt geraakt door de bidon:

