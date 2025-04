Verkeersbord 130 km/u duikt op in Loonse en Drunense Duinen

Milieuorganisatie Greenpeace heeft een 130 kilometer per uur-bord van de Afsluitdijk naar Drunen gebracht. De milieuclub deelt een foto van het bord en zegt dat deze is gemaakt in het natuurgebied waar afgelopen weekend brand woedde. Met de actie wil Greenpeace 'aandacht vragen voor de ramkoers van het kabinet op het klimaat'.

Sinds deze week mag op een deel van de Afsluitdijk ook overdag weer 130 kilometer per uur worden gereden. "We hebben als Europa nog nooit zo'n warm jaar gehad", zegt directeur van Greenpeace Nederland Andy Palmen. "De natuur is kurkdroog en dan is de enige actie van dit kabinet dat er vanaf nu weer 130 kilometer per uur gereden mag worden op de Afsluitdijk."