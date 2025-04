Auto belandt op zijn kop in een sloot, automobiliste overleden

Een 32-jarige vrouw uit Etten-Leur is overleden nadat ze met haar auto op zijn kop in een sloot terechtkwam aan de Zuiddijk bij Langeweg. Dat laat de politie woensdagmorgen weten. De vrouw is door onbekende oorzaak van de weg geraakt.

De politie kreeg woensdagmorgen om tien voor acht een melding van voorbijgangers die een auto in de sloot zagen liggen. Het is nog onduidelijk hoe lang de auto al in het water lag. Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. De brandweer heeft de vrouw uit de auto gehaald. Daarna is er nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar tevergeefs. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.

De auto werd door brandweer uit de sloot gehaald (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Een traumahelikopter schoot te hulp (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).