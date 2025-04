Vrouwen PSV schakelen Feyenoord uit in de beker en staan in de finale

De vrouwen van PSV hebben dinsdagavond voor de zesde keer de finale van de KNVB-beker bereikt. In de halve finale waren ze in Rotterdam met 3-0 een maatje te groot voor Feyenoord. Renate Jansen, Fenna Kalma en Shanique Dessing maakten de Eindhovense doelpunten. Op 10 mei is FC Twente nu de tegenstander van PSV in de finale in het stadion van Sparta, opnieuw in Rotterdam.

Een landstitel is de vrouwen van PSV nog nooit gelukt, maar in 2021 pakten ze wel al de beker. De club uit Eindhoven is nu weer dicht bij een nieuwe prijs.

Het sluit aan bij de ambities van het team. Dit seizoen willen de vrouwen van PSV namelijk geschiedenis schrijven. Vaste waarde Melanie Bross uit Heesch ziet PSV enorme stappen zetten. “We zijn een hecht team, dat is voorheen weleens anders geweest. De selectie is een mix van talentvolle en ervaren speelsters", zei ze er onlangs over. En die prijzen liggen nu dus voor het grijpen. Naast de KNVB-beker, behoort ook de landstitel nog tot de mogelijkheden voor de nummer twee uit de Eredivisie. "Wij moeten alle wedstrijden winnen, meer kunnen we niet doen. Vooraf was het doel om aan te haken met de top, maar nu willen we ook echt prijzen meenemen”, zei Broos eerder.