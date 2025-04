Man valt meters omlaag op bouwplaats, zwaargewond naar ziekenhuis

Een man is woensdagochtend zwaargewond geraakt na een val van enkele meters op een bouwplaats aan de Cicerostraat in Den Bosch. Hoe het slachtoffer kon vallen, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Meerdere hulpdiensten schoten te hulp, onder meer een traumahelikopter. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Op de bouwplaats wordt een nieuw huis gebouwd. De politie weet dat dit in eigen beheer is, waardoor het niet om een bedrijfsongeluk gaat. De arbeidsinspectie zal daarom geen onderzoek doen naar het ongeval.