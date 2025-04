Extra drukke avondspits door vakantie en paasweekend

Het lange paasweekeinde en de start van de meivakantie heeft donderdag voor een extra drukke avondspits gezorgd. Volgens de ANWB kwam de drukte doordat er zowel woon-werkverkeer als vakantiegangers de weg opgaan. Het was vooral op veel wegen heel druk met veel niet al te lange files als gevolg.

De ANWB voorspelde al dat het vooral op de wegen in Brabant en de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden druk wordt. Ook vakantiegangers die naar het buitenland reizen, moeten rekening houden met vertraging. In Duitsland wordt op meer dan duizend plaatsen aan de weg gewerkt en ook in Oostenrijk zijn er werkzaamheden.