Auto slaat over de kop op A58, meer dan een uur vertraging

Een auto is woensdagmiddag over de kop geslagen op de snelweg A58 bij Tilburg-Reeshof. Daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk staat er een flinke file op de snelweg van Breda naar Tilburg. De rechterrijstrook was dicht, maar werd rond kwart voor twee weer vrijgegeven.

Het is niet bekend hoe het ongeluk is gebeurd. Een berger kwam ter plaatse om de auto op te halen. De vertraging liep op het hoogtepunt op tot meer dan een uur. Rond kwart voor twee staat er een file van veertig minuten. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout en Den Bosch.