Wel of geen ei meer eten van particuliere boer, nu er te veel PFAS in zit?

Er zit vaak te veel PFAS in eieren die kippen van kleine hobby-boeren leggen. Dat bleek dinsdag uit nieuw onderzoek van het RIVM. Dat was voor mijzelf, een grootgebruiker van eieren, best even schrikken. Elke dag consumeer ik er vier van de hobbyboer. Omdat ik het lekker vind, maar ook vanwege de gezonde eiwitten die de eieren bevatten. Moet ik me samen met anderen zorgen maken? Of kan ik het verhaal, net als mijn eitje, met een korreltje zout nemen?

Polly Boon heeft meegewerkt aan het onderzoek en zegt dat er geen reden tot paniek is. "Als je al een flinke tijd eieren van een hobbyboer eet, hoeft dat niet meteen te betekenen dat er wat met je aan de hand is." Wel zegt ze dat het verstandig is om een afweging te maken of je de eieren nog wil eten. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen, die het immuunsysteem kunnen aantasten. Als je veel PFAS in je lichaam hebt, dan wordt je immuunsysteem slechter en neemt de kans op kanker en cholesterol in het bloed toe. "Daarom adviseren wij sterk om eitjes uit eigen tuin, moestuinen, dierenweitjes en zorgboerderijen niet meer te eten." Een zorgelijke boodschap, zeker nu Pasen bijna voor de deur staat.

Geen koek en ei

Hoe het komt dat de eieren van hobbyisten massaal besmet zijn, is het RIVM nog niet helemaal duidelijk: "Dat zijn we nog aan het onderzoeken, maar het lijkt er op dat de concentratie PFAS hoger is in de eieren omdat hobbykippen regenwormen eten. De wormen nemen PFAS uit de grond op. Als de kip de lekkernij heeft binnen gekregen, scheidt het de PFAS weer uit via de eieren." Toch blijft het vooral gissen naar de oorzaak. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen liggen aan andere voeding of aan de mate waarin de grond is aangestampt. Het is volgens het RIVM goed mogelijk dat er allemaal verschillende dingen bijdragen aan de hoge PFAS-waardes. Met de eitjes die in de supermarkt liggen, lijkt trouwens niks mis te zijn. "Die komen veelal van grote pluimveeboerderijen die uitvoerig worden gecontroleerd. Ook krijgen die kippen waarschijnlijk veel minder regenwormen binnen." Wat te doen als je al lang hobby-eieren eet? Controleer of op de eieren van de hobbyboer een datum staat. Als dat zo is, zijn de eieren namelijk veilig en getest.

Je kunt de hobbyboer vragen of de eieren getest kunnen worden op schadelijke stoffen zoals PFAS, een normale waarde is vier.

Luister naar je lichaam: als je klachten hebt, neem dan contact op met je huisarts.

Voor vragen over je gezondheid en PFAS kun je terecht bij je regionale GGD.

Helft van de gevallen ongeschikt Voor het onderzoek heeft het RIVM eieren op zestig locaties in heel Nederland onder de loep genomen. Op de helft van die plekken krijgt een volwassene al ongezonde hoeveelheden PFAS binnen als die één ei per week eet. Kleine kinderen en volwassenen met een lager gewicht zitten al veel sneller aan die grens.

Weinig PFAS binnen krijgen is geen eitje

Het is al langer bekend dat mensen PFAS via hun eten kunnen binnen krijgen. Ook in vis, koffie, thee, vlees, fruit, groenten en kraanwater komen de ongezonde stoffen veel voor. "De PFAS in eieren komt daar bovenop. Toch is het slechts een advies om de eieren de deur uit te doen", zegt Polly. "Mensen mogen zelf beslissen wat ze eten. Het is geen verbod."