Chauffeur (71) overleden na ernstig ongeluk met vrachtwagen

Een man (71) uit Wierden in Overijssel is woensdag overleden na een ernstig ongeluk op de Kempenweg bij Oirschot. De weg is dicht tussen Oirschot en de A58.

De man raakte met zijn vrachtwagen van de weg, reed meerdere bomen uit de grond om uiteindelijk in een droge sloot tot stilstand te komen.

De vrachtwagen is van de weg geraakt en heeft meerdere bomen uit de grond gereden (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

Er kwamen meerdere hulpdiensten naar de plek van het ongeluk, onder meer een traumahelikopter. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De vrachtwagen kwam in een sloot terecht (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

De weg tussen de snelweg en Oirschot zal nog meerdere uren afgesloten zijn in beide richtingen. De politie doet onderzoek.

