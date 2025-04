A16 richting Breda dicht nadat kleine vrachtwagen in brand vliegt

De A16 is woensdagmiddag rond kwart voor vier korte tijd dicht geweest in de richting van Breda. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel vloog een kleine vrachtwagen in brand. De brandweer had het vuur snel gedoofd.

Waarom het voertuig in brand gevlogen is, is nog onduidelijk. Er zijn geen andere voertuigen bij de brand betrokken. Het verkeer richting Breda werd omgeleid wordt omgeleid via de A15, A29, A59 en de A17.