Van Gerwen fit na bizarre blessure: 'Een beetje knullig'

Michael van Gerwen voelt zich fit genoeg om donderdagavond in actie te komen tijdens de Premier League Darts in Rotterdam. De 35-jarige Vlijmenaar is hersteld van een schouderblessure, die hij op een nogal bijzondere wijze opliep. "Tijdens het aantrekken van een T-shirt raakte ik geblesseerd. Vroeger ben ik ook weleens door m'n rug gegaan tijdens het niezen. Een beetje knullig, een beetje lomp, welcome to my world."

Door de klachten aan zijn schouder moest hij zich twee weken geleden afmelden voor de Premier League-avond in Berlijn. In Rotterdam Ahoy kunnen de dartsfans donderdagavond wel weer op de aanwezigheid van Van Gerwen rekenen. "Ik voel me goed genoeg, anders was ik niet gekomen."

"Natuurlijk kan het hier en daar beter. Ik moet dit op mijn kin nemen en doorgaan. Tijdens mijn hele carrière gaat het om vallen en opstaan. Dat opstaan is alleen soms best lastig, maar moet wel gebeuren. Ik loop al wat jaartjes mee en weet hoe ik hier mee om moet gaan. Ik praat er ook over met Vincent van der Voort (oud-darter). Ik ben en blijf strijdbaar en geniet van het darten."

Het is dus mede door ziekte en een blessure qua prestaties nog niet het jaar van Van Gerwen. In de Premier League, zeg maar de Champions League, bezet hij de vijfde plaats van de acht. Bij de Players Championship, een ander toernooi, verloor hij afgelopen maandag van de Belg Mario Vandenbogaerde.

De druk van de buitenwacht is Van Gerwen gewend. Maar als er iemand kritisch is op zijn prestaties, dan is het de Vlijmenaar zelf. "Als mensen niet meer over me praten, dan ga ik me pas zorgen maken. Ik heb daar met mijn prestaties en bravoure zelf voor gezorgd. Als je klote presteert, dan moet dat ook gezegd kunnen worden. Ik moet er nu voor zorgen dat ik de weg naar voren weer inzet. Ik heb het vuur in me, maar ik wil het weer aanwakkeren. Er komen nog veel belangrijke toernooien aan."

De dartsavond in Rotterdam zou volgens Mighty Mike zomaar eens de ommekeer kunnen zijn. "Ik twijfel nooit aan mezelf. Ik kan dit toernooi winnen, wat zou ik daar anders moeten doen? Het kan heel snel gaan in darts, in goede zin maar ook andersom. Zeker met het publiek erachter. Al moet je geen wonderen verwachten dat ik ineens 110 gemiddeld ga gooien. Soms denkt iedereen dat ik een stoomtrein ben die altijd 180 kilometer per uur kan rijden, maar ik ben nu een lange stoptrein."

Toch heeft spelen in eigen land niet zijn voorkeur. "Puur als darter speel ik liever in ieder ander land. Dat zullen andere topspelers ook zeggen. Niet dat ik er last van heb, maar het gaat om kleine dingetjes. Er komen toch sponsors, relaties, vrienden en familie kijken die allemaal iets van mij verwachten. Ik wil ook dat voor hen alles goed geregeld is. En dan moet ik natuurlijk presteren en zorgen dat ik er sta."