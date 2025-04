Superfan Tonnie verzamelt alles van Merwedebrug: 'Karakteristiek ding'

Muntstukken, foto's, papierwerk, bouwtekeningen, krantenstukjes, passeerpassen en zelfs een stukje van de brug. Tonnie Smits uit Werkendam verzamelt alles van de Merwedebrug. Een uit de hand gelopen hobby, noemt hij het zelf. Maar lang kan hij niet meer genieten van de brug, want die wordt in 2028 of 2029 vervangen.

"Wat moet je nou met dat stuk ijzer? Mensen begrijpen het niet", vertelt hij. "Maar ze vinden het wel leuk." Wat hij zelf zo bijzonder vindt? "Het karakteristiek element in de omgeving. Als je over dat ding rijdt, voelt het als thuiskomen." Bovendien, er gebeurt veel op de brug. Ongelukken, afsluitingen, files. "En dat vinden mensen zwaar irritant, maar ook mooi dat dat erover wordt verteld."

Zijn bijzondere hobby begon met de haarscheurtjes in de brug in 2016, die ligt tussen Breda en Utrecht op de A27. "Toen is mijn interesse gewekt", vertelt hij. De superfan dook de geschiedenis in en wilde weten wat er allemaal kan met die brug en toekomstige plannen. De Werkendammer maakte foto's en deelde die via zijn sociale media-accounts merwedebruga27. Op Facebook heeft hij 11.000 volgers.

Hij kreeg ook een passeerpas van een man die in 1994 in de rij stond voor een passeerpas om over de brug te mogen. Er werd toen aan de brug gewerkt en vrachtwagenchauffeurs hadden zo'n pas nodig. "Zo kom je langzamerhand aan materialen van de brug." Zelfs de originele tekeningen, inmiddels wat gelig, zijn in zijn bezit.

Hoewel zijn familie zijn hobby wel leuk vindt, zijn ze soms ook wel klaar met 'dat ding'. "En dan zeggen ze, nou is het tijd voor ons." Smits luistert dan toch wel naar zijn gezin. Soms trekt hij ze er ook in mee. Bijvoorbeeld door samen met zijn zoontje over de brug te fietsen. "Dat vindt hij ook wel leuk en vertelt ie lekker over de brug. Mijn vrouw heeft er weleens een beetje een wisselstemming over. Maarja goed, dat is een hobby."

Nieuwe bruggen

Zijn zoon mag straks de brugverzameling hebben. Maar tegen die tijd dat hij volwassen is, ligt er een andere brug. "Hij wordt helaas afgebroken ja", zegt hij teleurgesteld, maar grapt daarna: "Dan kan mijn verzameling nog groter worden en krijg ik stukjes van de oude Merwedebrug."

Toch vindt hij het zonde. "Maar het ding is van 1961. Dus het is tijd om te vervangen en dan komen er twee nieuwe moderne bruggen voor terug." Net als de huidige brug heeft de nieuwe brug twee bogen, naast elkaar. "Het blijft hetzelfde beeld geven. Ik hoop wel dat we het warme gevoel blijven houden van het thuiskomen." En ondanks dat de brug vervangen wordt, gaat hij straks door met zijn accounts.

De superfan is nu al bezig om bepaalde dingen, zoals het mozaïekwerk te behouden bij de nieuwe brug. Ook probeert hij weer stukjes van de Merwedebrug te krijgen, waarvan hij er al een heeft. Dat zal hij nooit verkopen. Al klinkt een miljoen wel heel erg veel. "Men moet met veel geld over de brug komen. Letterlijk."