Het koningspaar is er en dat zorgt voor lachende gezichtjes op school

Gespannen gezichtjes en zenuwachtig gefrunnik aan hun beste outfits op basisschool de Vlindertuin in Roosendaal vandaag. Het is immers allesbehalve een gewone donderdagochtend: vandaag komen niemand minder dan koning Willem-Alexander en koningin Máxima langs. “Sommige leerlingen hebben amper geslapen.” Iets na negen uur veranderden de gespannen gezichtjes in blije koppies: het koningspaar komt aan bij de school en doet vrolijk mee met alle spelletjes.

Schooldirecteur Kamal Assou heeft trouwens net als de leerlingen ook geen oog dicht gedaan: “Vijf uurtjes, meer zat er niet in.” Hij is sinds donderdagochtend vroeg op de been om de laatste puntjes op de i te zetten voor als Zijne Majesteit de Koning op zijn school langskomt, vertelt hij in radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

Foto: Raymond Merkx/Omroep Brabant.

Koninklijk trainingspak

Deze donderdagochtend worden door het hele land de Koningsspelen afgetrapt. Deze dag staat op veel basisscholen in het teken van gezond eten en bewegen. Dat is in Roosendaal niet anders: “De kinderen gaan zo lekker aan een gezond ontbijt”, vertelt de directeur terwijl hij wijst naar een tafel vol broodjes, gezond beleg en fruit.

Foto: Erald van der Aa.

Koning fanatiek tijdens koningsspelen (foto: Erald van der Aa).

En daarna, hup, naar buiten voor spel en spektakel. Ballontennis, estafettes, springwedstrijden… Het is te hopen dat het koningspaar een sportoutfit uit de kast heeft getrokken. “Het zou geweldig zijn als ze meedoen”, zegt Assou. Iets na negen uur komt het koninklijk paar aan bij de school en worden ze verwelkomd door burgemeester Mark Buijs, commissaris van de Koning Ina Adema en initiatiefnemer van de Koningsspelen Richard Krajicek. Het koningspaar deed in ieder geval goed mee met het feestgedruis en waagde zich onder andere even aan een potje ballontennis. Hoe kort de nacht ook was, deze schooldag vergeten de kinderen in ieder geval niet snel.