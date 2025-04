Efteling krijgt nieuwe attractie met vrije val-ervaring

De Efteling opent naar verwachting in de zomer van 2026 een nieuwe attractie, zo maakte het park donderdagochtend bekend. De nieuwe attractie moet een soort opwarmer worden voor de duikachtbaan Baron 1898, dit mét vrije val-ervaring.

"Deze nieuwe familieattractie vult het gebied rondom Baron 1898 naadloos aan", zegt Koen Sanders, directeur Product, Markt en Imago van de Efteling. De attractie komt in het gebied van de populaire duikachtbaan in het park in Kaatsheuvel. "In het verhaal van de nieuwe aanwinst, zijn Efteling-bezoekers de ‘schoorsteenvegers’ van de baron."

De attractie is bedoeld voor iedereen die de achtbaan te spannend vindt of voor wie nog te klein is om in de Baron te gaan. "Het is bewust kleinschaliger van karakter en draagt juist daardoor bij aan de capaciteit en het attractieaanbod voor een bredere doelgroep." In de familieattractie kunnen zeshonderd gasten per uur en deze opent naar verwachting in de zomer van volgend jaar.

Kun je nu niet wachten op die vrije val-ervaring, maak dan nu een virtueel ritje in de Baron 1898: