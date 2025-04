Dit weer kun je verwachten wanneer je dit weekend eieren gaat zoeken

Er staat een lang en feestelijk weekend voor de deur: eerst het weekend inluiden met Goede Vrijdag en maandag hebben velen een extra dagje vrij vanwege Pasen. Verder gaat Paaspop, in Schijndel, vandaag van start. Wordt het dit weekend je tent opzetten in een moeras en eieren zoeken in de regen? Of kun je genieten van een biertje in de stralende zon, bijvoorbeeld op Paaspop?

Weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza weet er alles van en vertelde het in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. "Brabant heeft vijf weken van de zon kunnen genieten, maar nu is het twee dagen grijs", begint hij. "Donderdag is het bewolkt met af en toe een spatje regen. Veel stelt het niet voor, maar tot vanavond kan er zeker een paar millimeter regen vallen."

Ook de zon is donderdag nergens te bekennen, weet Wouter. "Dat gaan we ook merken aan de temperatuur. Een paar dagen geleden was het nog 24 graden, vandaag moeten we het doen met een graad of tien. Een groot verschil." Vrijdag wordt het al iets warmer. "De zon breekt door vanuit het zuiden en het wordt twaalf of dertien graden." Prima festivalweer dus!

Het paas(pop)weekend

Het paas(pop)weekend ziet er nog beter uit. "Zaterdag en zondag is het overwegend droog in het zuiden met een zachte oosterwind en veel hogere temperaturen. Zaterdag wordt het een graad of zestien en zondag is de beste dag om paaseieren te zoeken: dan wordt het twintig graden."

Je zult waarschijnlijk ook niet bibberend in je tent liggen met Paaspop: de weekendnachten zijn volgens de weerman redelijk zacht: dan wordt het een graad of vijf. Maandag, op tweede paasdag, is de piek van het mooiere weer geweest. "Dan is er kans op regen en wat onweer en ligt de temperatuur in de buurt van de achttien graden."