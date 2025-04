Sloop op komst, huurders krijgen zes maanden om te verhuizen: 'Bot'

Huurders van 25 huizen aan de Leeuwerikstraat en Merelstraat in de Schadewijk in Oss moeten binnen een half jaar verhuizen. Hun huizen worden daarna gesloopt. Ze kregen deze onverwachte boodschap deze week in een brief van woningcorporatie BrabantWonen. Vóór 1 juni moeten ze laten weten of ze het daarmee eens zijn.

Dat hun huizen gesloopt worden, wisten de bewoners al sinds 2023. Maar wanneer, was nog niet duidelijk. In een brief die huurders met een vast huurcontract deze week hebben ontvangen van BrabantWonen staat dat ze tot 15 oktober de tijd hebben om te verhuizen. “De huurders zijn erg geschrokken en van de kaart door de harteloze handelwijze van BrabantWonen”, zegt Henk van Gerven, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Oss. Het gaat om 25 huurhuizen aan de Leeuwerikstraat met de oneven huisnummers van 33 tot en met 45 en de huizen aan de Merelstraat met de even huisnummers van 2 tot en met 36. De woningen maken deel uit van een grootschalig sloopproject van verouderde huizen in de wijk. De huizen moeten plaatsmaken voor nieuwe, energiezuinige woningen. Eerder zijn al panden aan de hoek van de Spoorlaan en Zwaluwstraat gesloopt.