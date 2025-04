Jongen (14) gewond vanwege glas in zwemvijver, gemeente neemt maatregelen

Een veertienjarige jongen is ernstig gewond geraakt toen hij in de zwemvijver van het Hoefsven in Waalwijk zwom. De jongen haalde zichzelf open aan glas dat in het water dreef en hield er dertien hechtingen in zijn teen aan over. "Pas op met zwemmen in die zwemvijver", zo luidt de waarschuwing van de gemeente en zijn bezorgde moeder Manja nu.

De gemeente heeft meteen gehandeld na het incident van afgelopen weekend en begint vrijdag met het uitvissen van vuilnis en glas in de zwemvijver met een groot net.

Zwemmen in koud water

Het kind van de vrouw was zaterdag, toen het nog lekker weer was, met vrienden gaan zwemmen in het koude water in de zwemvijver toen hij met zijn voet in het glas stapte. "Het was een horrorwond, het moest een uur lang gehecht worden", vertelde zijn moeder. Nu gaat het weer beter met de tiener. "Het ziet er naar omstandigheden goed uit en er zijn geen infecties. Hij kon heel de week niet naar school." De familie heeft na het ongeluk op eigen initiatief een bordje neergehangen waarop staat dat je moet oppassen met zwemmen wegens glas in de vijver.

Het briefje dat de ouders hebben opgehangen. (foto: Manja Filarski).

Geen controle

Volgens Manja zijn er meer mensen die wel eens een duik nemen in de plas en wordt er weinig gecontroleerd of het water wel veilig genoeg is om in te zwemmen. De gemeente heeft inmiddels ook een waarschuwingsbord geplaatst. De omgevingsdienst is een onderzoek gestart naar de veiligheid.

Let op! Waarschuwt de gemeente (foto: gemeente Waalwijk).