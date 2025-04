Nina heeft 'eigen' Paaspop in haar voortuin: 'Biertje erbij en genieten'

Als Nina Dickens (30) dit weekend uit haar raam kijkt, ziet ze een grote festivaltent. Ook hoort ze artiesten als Flemming en Davina Michelle de sterren van de hemel zingen en ziet ze een bord waar Paaspop op staat. Toch woont de trouwe festivalganger niet in Schijndel, maar in het dorp Den Hout. Zo'n tweehonderdvijftig vrijwilligers organiseren daar al bijna dertig jaar hun eigen Paaspop. "Ik steek de straat over en sta in de tent", lacht Nina.

"Ik heb het festival al tien jaar recht voor mijn deur. Maar toen ik hier nog niet woonde, kwam ik er al graag", vertelt de trouwe festivalganger. "Ik kijk uit het raam en als ik wil gaan, steek ik de straat over en sta ik in de tent met een biertje erbij: genieten maar", zegt Nina. "Het is altijd gezellig, omdat je bijna iedereen kent. Dan maakt het niet eens uit wie er op het podium staat."

Toch staan er grote namen op het podium. Zo heeft Nina dit weekend artiesten als Flemming, Davina Michelle, Yves Berendse en Xander de Buisonjé in haar voortuin in Den Hout. "Het is bijzonder dat zo'n groot festival in zo'n klein dorp wordt gehouden. En het is magisch dat zoveel vrijwilligers het festival in de dorpskern zo groots kunnen maken", vertelt ze.

Den Hout telt twaalfhonderd inwoners en het tweedaagse festival ontvangt dit weekend achtduizend bezoekers. "We verkopen het dorp zes keer uit", lacht Bram Bul, die in de organisatie zit. Veel bezoekers komen volgens hem uit het dorp, maar ook mensen uit omliggende dorpen komen naar Den hout. "Zij komen ieder jaar weer terug, maar we trekken ook nieuwe bezoekers met grote namen. In het verleden hebben we bijvoorbeeld de Golden Earring gehad en Guus Meeuwis is een aantal keer geweest", zegt hij.