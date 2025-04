Willem-Alexander en Máxima trappen Koningsspelen af, geniet nog even na

Hoog bezoek voor basisschool De Vlindertuin in Roosendaal deze donderdag. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima stonden op de stoep om de Koningsspelen te openen. Kom alvast in de koningsdagsfeer met deze heerlijke beelden.

Na aankomst en de nodige handjes en high-fives schoven de koning en koningin eerst aan bij het koningsontbijt dat voor de kinderen was geregeld. Dit ontbijt stond in het teken van gezond eten en drinken.

Daarna was het tijd voor sport en spel. Koningsspelen staan altijd in het teken van gezondheid en bewegen voor de deelnemende kinderen en dat was in Roosendaal niet anders. En het koningspaar, ja, die moesten er ook aan geloven: en ze waren nog fanatiek ook!