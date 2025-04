Meelallen voor professionals: deze teams doen mee aan het NK Hitster

'Dancing Queen', 'Smells Like Teen Spirit' of 'Ben ik te Min'. Dit soort hitjes komen donderdagavond allemaal voorbij tijdens het allereerste Nederlands Kampioenschap Hitster in Breda. Het chaotische spelletje veroverde het afgelopen jaar razendsnel een plek in de spelletjeskasten van veel Nederlanders. Feestcafé De Dokter vond het daarom hoog tijd voor een heus kampioenschap.

Het NK Hitster is een initiatief van onder meer barman Bas Wouts. "Hitster speel je normaal thuis op de bank", vertelde hij bij radioprogramma KEIgoeiemorgen. "Dus ik dacht: volgens mij wordt het alleen maar leuker als we dat in een kroeg doen, met een grote groep gezellige mensen en een hapje en een drankje erbij."

Bij Hitster moeten deelnemers bekende en iets minder bekende hits in chronologische volgorde plaatsen op een tijdlijn. Extra punten krijg je als je de titel en artiest weet of als je een kaartje weet te kapen van een ander team. En dat is nog lang niet zo makkelijk als het lijkt.

Tijdens de eerste editie van dit NK doen bijna veertig deelnemers mee. Het zijn volgens Bas 'de echte diehards', en terecht, het is tenslotte een kampioenschap. De teams komen uit het hele land, maar de meeste uit Brabant. "Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar dat zijn natuurlijk de gezelligste deelnemers", zegt Bas.

Een van die deelnemers is Ilse (24) uit Zevenbergen. Je zou verwachten dat ze al flink heeft geoefend en dat ze alle uitbreidingen van het spel thuis heeft liggen. Niets is minder waar, want Ilse heeft nog nooit Hitster gespeeld. "Het leek me gewoon leuk om met m'n collega's wat te doen dus we doen mee, maar ik heb het dus nog nooit gespeeld", lacht ze.