Jongens (15 en 18) opgepakt voor gewapende overval op Kruidvat

Voor het plegen van een gewapende overval op een Kruidvat in Waalre zijn dinsdag een 15-jarige jongen uit Valkenswaard en een 18-jarige jongen uit Waalre opgepakt. Dat laat de politie donderdag weten. De drogist werd in januari overvallen.

De politie was even later bij de winkel en startte meteen een zoektocht naar de twee overvallers, maar tevergeefs. Niemand raakte gewond, maar het personeel was wel erg geschrokken van wat er was gebeurd.

Beide verdachten zitten vast en worden verhoord.