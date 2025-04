Virgil van Dijk verlengt contract bij Liverpool 'gevoel van trots'

De Bredase Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk verlengt zijn contract bij de club. De Engelse koploper meldt via sociale media dat de 33-jarige verdediger zijn aflopende contract met twee jaar verlengt. "Het is een gevoel van trots, een gevoel van vreugde", zegt Van Dijk op de site van zijn club.

"Liverpool zat altijd al in mijn hoofd. Hier wilde ik spelen. Ik twijfelde er geen moment aan dat dit dé plek was voor mij en mijn gezin."

De bijna twee meter lange Oranje-international kwam in januari 2018 over van Southampton en groeide al snel uit tot een van de belangrijkste krachten van Liverpool. Van Dijk won zeven grote prijzen met de club, waaronder de Champions League en de Engelse landstitel. Dit seizoen wordt Liverpool waarschijnlijk opnieuw kampioen.

Carrière

De in Breda geboren Van Dijk speelde tachtig wedstrijden in het Nederlands elftal. En in 2019 eindigde de topverdediger achter Lionel Messi als tweede in de strijd om de Gouden Bal. Eerder voetbalde Van Dijk bij Willem II, FC Groningen en Celtic.