Fraser vertrekt bij RKC Waalwijk maar trainer heeft nog een duidelijk doel

Henk Fraser is bezig aan zijn laatste maanden als hoofdtrainer van RKC Waalwijk. De 58-jarige trainer gaat na twee jaar op zoek naar een nieuwe club, zo meldt de Waalwijkse club. Bij de Waalwijkers heeft Fraser in de laatste vijf wedstrijden van dit seizoen nog wel een doel: "Alles staat in het teken van lijfsbehoud.”

Fraser kwam in de zomer van 2023 naar Waalwijk, na eerder onder andere trainer te zijn geweest bij Vitesse, Sparta Rotterdam en FC Utrecht. In Waalwijk slaagde hij er vorig seizoen op de laatste speeldag in om de club direct te handhaven in de Eredivisie.