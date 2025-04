Steeds meer jongeren hebben moeite met een huis te vinden

Jongeren in Brabant hebben steeds meer moeite om een huis te vinden. 21,8 procent van de Brabantse jongeren tussen de 18 en 30 jaar wilde in 2024 verhuizen, maar kon niet de juiste woning vinden. Dat is een stijging van 8,6 procent ten opzichte van 2021, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2021 konden jongeren vooral in de Randstad niet aan een woning komen, maar sindsdien speelt het probleem ook onder de jeugd in de rest van Nederland.

Het aantal thuiswonende jongeren dat daadwerkelijk verhuist, neemt al jaren af. Van de jongeren die in 2021 aangaven te willen verkassen, verliet nog minder dan de helft binnen twee jaar na de enquête het ouderlijke huis. Jongeren komen steeds moeilijker aan een onderkomen door de krapte op de woningmarkt waardoor de prijzen flink zijn gestegen. Tegelijkertijd is het aanbod in huurwoningen afgenomen. Nu de regels voor de huursector strenger zijn geworden en beleggers veel minder kunnen verdienen, hebben veel van hen hun huurwoningen verkocht. De cijfers zijn gebaseerd op het Woononderzoek van het CBS. Om de drie jaar worden nieuwe cijfers gepubliceerd. Aan het onderzoek van 2024 deden 4.688 jongeren tussen de 18 en 30 jaar mee.