Achter deze twee voordeuren gaat een bijzonder eeuwenoud huis schuil

De Boschstraat is een van de wegen die leidt naar het historische stadscentrum van Breda. De grote blikvanger in deze straat is de lampenwinkel De Mooriaen en een voormalige glasblazerij annex glas-in-lood-bedrijf. Het winkelpand en bovenwoning is gebouwd aan het eind van de zeventiende eeuw. De huidige eigenaren hebben hun karakteristiek pand met twee voordeuren te koop gezet.

In de winkel aan de Boschstraat 91 in Breda wordt nog porselein, aardewerk en (Tiffany) lampenkappen verkocht. Het is wel zolang de voorraad strekt. "De winkelvoorraad begint al aardig te slinken. Ik vind het ook erg leuk om de bijzondere spullen in onze winkel te verkopen", vertelt Drieska.

"De bovenwoning werd in eerste instantie verhuurd. Toen onze ouders eind jaren zeventig mijn broer en ik kregen, zijn we zelf boven de winkel gaan wonen."

Nu haar ouders zijn overleden, is ze samen met broer Victor eigenaar van het historische pand. "Onze ouders hebben het pand rond 1970 gekocht. Ze zijn er een winkel en een glasblazerij begonnen. Later kwam er een werkplaats voor glas-in-lood bij", beschrijft ze.

Pijn in het hart

Het karakteristieke ouderlijke pand staat nu te koop. Zij het met pijn in het hart. "Dit pand heeft een lange geschiedenis. Ik weet nog dat er eerst nog een sigarenmagazijn zat. Het is een van de oudere panden in het centrum van de stad. We hebben hier met veel plezier gewoond. Met de andere winkeliers hebben we altijd goed contact gehad."

"Het was altijd open huis bij ons, ook voor vrienden en vriendinnen. We woonden in een levendige buurt. Er gebeurde altijd wel iets. Van de drukte in de Boschstraat merkten we weinig, al helemaal niet als we op ons dakterras zaten", herinnert Drieska zich nog.

Bijzonder huis

Wie een rondje door het huis loopt, voelt en ziet het meteen: dit is een bijzonder huis. "Het huis heeft geen monumentenstatus of is beschermd stadsgezicht. Dat geeft mogelijkheden om bijvoorbeeld te gaan verbouwen of verduurzamen. Dit pand heeft nog wel een goede dosis liefde en aandacht nodig", vindt Niels van Anrooij van DietvorstBorman Makelaars.

Gewelven

Maar het gebouw heeft nog iets unieks. "Het is gebouwd op gewelven. De twee kelders zijn op stahoogte. In een ervan is nog een waterput geslagen. In dezelfde kelders zijn lange tijd glaswerken van hun overleden vader Dré Roks opgeslagen."