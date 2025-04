Kritiek woningcorporaties omdat ze huur niet mogen verhogen: 'Dooie mus'

De plannen van het kabinet om de sociale huren in 2025 en 2026 niet te verhogen, is tegen het zere been van dertien woningcorporaties in Eindhoven. In een gezamenlijke brief zeggen de corporaties te vrezen dat er minder huizen verduurzaamd kunnen worden en er minder nieuwe huizen bijkomen. "Huurders staan dus letterlijk in de kou."

Het bevriezen van de sociale huurprijzen betekent dat de huur in juli dit jaar en volgend jaar niet omhoog gaat. De Woonbond noemt dat 'een groot succes voor huurders', maar zo denken de Eindhovense woningcorporaties er niet over. "De huurder wordt in alle gevallen blij gemaakt met een dooie mus. Woningzoekenden moeten nog langer op een woning wachten en mensen die al een woning hebben zullen langer moeten wachten op het verduurzamen van hun huis omdat er minder geld is."

Afspraken stoppen

De woningcorporaties dreigen te stoppen met de overleggen over afspraken over de woningbouw als de huurbevriezing voor de komende twee jaar er komt. De afspraken gaan onder andere over hoeveel nieuwe huizen er gebouwd moeten worden. "De afgesproken maximale huurverhoging was al verlaagd met anderhalve procent, ondanks de eerdere afspraken daarover met het kabinet. Die afspraken zijn vijf maanden geleden gemaakt en lijken nu al niets meer waard te zijn", laten de gezamenlijke woningcorporaties weten. "Hierdoor is het vertrouwen om te komen tot oplossingen op de woningmarkt verder verdwenen." Door de woningcorporaties nu te dwingen om de komende twee jaar geen huurverhoging door te voeren, is er voor sommige investeringsplannen ook geen geld meer. Het besluit noemen de corporaties dan ook 'onbegrijpelijk en ondoordacht'. "De huidige en toekomstige huurders zijn hier direct de dupe van." Ook blijdschap

Bij de Woonbond, een belangenbond voor mensen die huren, klinkt een heel ander geluid: "Een groot succes voor huurders." Al was er volgens de Woonbond nog meer mogelijk geweest, want de coalitiepartijen hebben niets afgesproken over de huren in het middensegment en de vrije sector.