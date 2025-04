Vrachtwagen rijdt tegen viaduct: veel problemen op de weg rond Breda

Een vrachtwagen heeft donderdagmiddag een viaduct geraakt op de A16 bij knooppunt Galder. Hierdoor loopt het verkeer rond Breda sinds drie uur behoorlijk wat vertraging op. Wel is de berging van de vrachtwagen uitgesteld naar zeven uur donderdagavond, laat Rijkswaterstaat weten. Hierdoor kon de aansluiting van de A58 naar de A16, die even dicht was, rond kwart over drie weer worden vrijgegeven.

Het ongeluk zorgt donderdagmiddag voor drukte op de wegen rond Breda. De langste file staat op de A58 van Tilburg-Reeshof richting knooppunt Galder. Verkeer doet er daar ruim 25 minuten langer over.

Verkeer dat over de A58 vanuit Breda richting de A16 naar Rotterdam wil, krijgt te maken met een omleiding. Die weggebruikers wordt geadviseerd verder te rijden via de A27, de A59 en de A16. Ook op deze wegen moeten weggebruikers rekening houden met meerdere vertragingen. Overige vertragingen

Vanuit de Belgische grens richting knooppunt Galder is er een kleine vertraging van vijf minuten. Er zijn ook automobilisten die de omleiding negeren en door de stad rijden. Hier wordt het ook drukker. Sowieso moeten weggebruikers donderdag in de avondspits rekening houden met extra drukte. Hiervoor waarschuwt de ANWB.

