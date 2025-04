Brabantse nachten zijn lang, maar niet in Drimmelen: evenementen uur korter

Brabantse nachten zijn lang, maar niet in de gemeente Drimmelen. Daar moeten evenementen als het Made's Powerweekend en Waailand Outdoor vanaf 1 mei al om één uur 's nachts afgelopen zijn, in plaats van twee uur ‘s nachts. Tenminste, als de gemeenteraad donderdagavond het voorstel van het gemeentebestuur goedkeurt. Evenementorganisatoren vinden het een beperking.

Het huidige evenementenbeleid uit 2019 is verouderd en voldoet niet meer op alle punten aan wet- en regelgeving, laat een woordvoerder van de gemeente Drimmelen weten. Ook neemt het aantal (overlast)meldingen rondom evenementen jaarlijks toe. Dat is meegenomen in het nieuwe plan waar evenementorganisatoren, horecaondernemers en bewoners hun zegje voor hebben gedaan.

Ook is er gekeken naar omliggende gemeenten, waar nog wel verschillen te zien zijn in eindtijd. Zo eindigt Oosterhout Live om middernacht, terwijl in Zundert de bar tot één uur ’s nachts openblijft. “Als we kijken naar omliggende gemeenten biedt het voorgestelde beleid in veel gevallen nog steeds meer ruimte voor organisatoren dan op andere plekken”, zegt de gemeentewoordvoerder.