Amber voelde zich verraden door haar lichaam, maar staat nu op EK

Topjudoka Amber Gersjes (27) heeft mede door ziekte een aantal roerige jaren achter de rug. “Ik voelde me een beetje verraden door mijn lichaam.” De Tilburgse is weer helemaal topfit en maakt vanaf woensdag deel uit van de Nederlandse selectie op het EK judo. “Ik merk dat ik door dit proces sterker ben geworden.”

Het was de laatste jaren redelijk stil rond de wereldkampioen junioren van 2017. Ze had te maken met diverse tegenslagen. “Ik had eerst moeite om aansluiting te vinden bij de senioren. Daarna kwam corona en vervolgens bleek ik een blaasontsteking te hebben zonder symptomen. Mijn lichaam gaf het dus niet aan en de ontsteking is op een gegeven moment overgeslagen op mijn nieren. De nierbekkenontsteking was heel vervelend. Het heeft me anderhalf jaar gekost voordat ik helemaal terug was.”

"Mijn lichaam werkte niet meer zoals ik zou willen."

Fysiek was haar herstel een zware tijd, maar mentaal ook. “Normaal gesproken ken je je lichaam goed. Je bent er veel mee bezig om ervoor te zorgen dat je fysiek en mentaal fit bent. Maar ineens werkte mijn lichaam niet meer zoals ik zou willen, dat was lastig. Mentale coaching wordt weleens onderschat, maar ik denk dat dat de afgelopen jaren meer naar de voorgrond is getreden.” Stapje voor stapje keerde de Brabantse terug op haar oude niveau. “Ik heb een hele fijne groep mensen om me heen die me steunen. Er lag een plan voor de opbouw en dat hebben we waar nodig aangepast. Op een gegeven moment kon ik weer voluit meetrainen op Sportcentrum Papendal. Het leek alsof ik er jaren niet was, maar ik trainde wel gewoon. Maar daar stond natuurlijk niet iedere dag een camera op je gezicht.”

"Sterker dan ooit en extra gemotiveerd."

Het herstel heeft haar ook iets positiefs opgeleverd. “Je merkt hoe veerkrachtig het lichaam kan zijn. Ik moest vanaf nul beginnen en we hebben voor de gehele opbouw alles zelf kunnen kiezen. Nu voel ik me sterker dan ooit en ben extra gemotiveerd.” Vorig seizoen kon ze weer volledig draaien en daarin pakte ze een aantal podiumplekken bij internationale toernooien. Eind 2024 pakte ze haar derde nationale titel. Nu mag Amber het laten zien in Montenegro op het EK in de categorie tot 48 kilo. “Het EK was mijn doel en de selectie kwam niet als een verrassing. Ik heb er hard voor gewerkt, dus deelname viel eigenlijk binnen mijn lijn der verwachtingen.” Presteren op het EK is haar voornaamste doel op korte termijn. “Ik hoop dat ik met een tevreden gevoel de mat af kan stappen. Het doel is natuurlijk altijd een podiumplek.”

"In Los Angeles wil ik er staan tijdens de Olympische Spelen."

Amber kijkt ook vooruit en heeft het dan met name over 2028. “Ik denk dat er voor mij op de mat nog veel ruimte is voor ontwikkeling. Dat is alleen maar fijn aan het begin van de olympische cyclus. In Los Angeles wil ik er staan tijdens de Olympische Spelen.”

Amber Gersjes (rechts) op het EK in 2022. (Foto: Nikola Krstic/Orange Pictures)

Bij Amber staat judo iedere dag van de week op plek één. Maar dat is niet het enige waar deze bezige bij druk mee is. “Ik ben mijn master Bestuurskunde aan het afronden. Ook volg ik een cursus Internationaal besturen. Ik vind het lekker om ook met mijn brein bezig te zijn.”