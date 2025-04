Gewonde door brandweer uit huis gehaald bij brand in Eindhoven

Bij een brand in een huis aan de Frederiklaan in Eindhoven is donderdagmiddag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer van Eindhoven vond het slachtoffer bij het binnentreden van het huis. "De ernst van de verwondingen is niet bekend", zegt een woordvoerder. De brand was snel onder controle. Volgens de brandweer bleef het bij een 'kleine brand'. Een salontafel is duidelijk beschadigd geraakt bij de brand.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.