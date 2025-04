Auto ramt gevel van woning na botsing, flinke schade

Een auto is donderdagmiddag op de Oranje Nassaustraat in Valkenswaard tegen een andere auto gebotst en daarna tegen de gevel van een huis gereden. Volgens de bewoner van het huis moet de gevel vervangen worden. Ook in het huis zelf is de schade groot, meldt de bewoner.

De auto botste net voor het huis met een andere auto. Vervolgens schoot de wagens door tegen de gevel van het huis. Er raakte niemand gewond. De gevel is ontzet volgens de bewoner. Daarom moet het huis een nieuwe gevel krijgen. Beide auto's worden getakeld.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.