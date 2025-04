Woonwagenbewoners delven onderspit: wooncorporatie mag bouwen

Een lach en een traan donderdagavond bij de gemeenteraadsvergadering in Breda. Aan de ene kant werd burgemeester Paul Depla voor zijn 60e verjaardag in het zonnetje gezet, maar aan de andere kant was er zware teleurstelling bij woonwagenbewoners. De gemeenteraad besloot om de wijziging in het bestemmingsplan voor de bouw van 24 seniorenflats naast hun kampje in de Haagse Beemden goed te keuren. Ze kunnen daarom de vurig gewenste tien extra standplaatsen daar op hun buik schrijven.

Hiep hiep hoera! Felicitaties voor en taart van de jarige burgervader. Heel sympathiek en leuk, maar daar kwamen de woonwagenbewoners donderdagavond niet voor. Zij wilden vooral van de gemeenteraad horen dat de bouwplannen van wooncorporatie Alwel voor de sociale huurappartementen van tafel zouden worden geveegd. Maar dát feestje ging niet door, omdat de gemeenteraad voor stemde (24 tegen 14). "Dit voelt als een mes in de rug", zegt Bart Hülters van de stichting Woonwagenbelangen Breda. "We worden gewoon weer in de steek gelaten. Maar we geven niet op en vechten zeker door. We gaan ermee naar de Raad van State."

"Er is erkenning, maar excuus willen ze niet maken."

De voorbije weken was er veel te doen over de kwestie. De woonwagenbewoners wilden altijd zelf bouwen op de grond naast hun kamp, maar dat mocht nooit door het bestemmingsplan. Maar voor de plannen van wooncorporatie Alwel is het nu wel gewijzigd. "Het is heel slecht dat de gemeenteraad hiermee instemt", zegt Leonie Hülters, de vrouw van Bart. "Ze gaan er gewoon aan voorbij hoe dit tot stand is gekomen. Dat is een proces van discriminatie en misleiding geweest. Daar hebben we bewijzen voor. Door hiermee in te stemmen, zijn ze medeplichtig."

Leonie en Bart Hülters met een heel klein deel van de opbrengst van het WOO-verzoek.

Wethouder Eddie Förster gaf eerder al aan dat de woonwagenbewoners door de jaren heen en tijdens het hele proces zijn achtergesteld. Maar tot een excuus kwam niemand vanuit de coalitie. Men wil er vooral een dikke streep onder zetten en doorgaan met nieuwe plannen. "Er is erkenning, maar excuus willen ze niet maken", zegt Bart Hülters. "Nee, ze betreuren de gang van zaken. Ze zijn erg goed in ontwijkende antwoorden geven en hebben nergens spijt van." Maar donderdag werd er wel opnieuw de belofte gedaan dat er serieus werk wordt gemaakt van extra standplaatsen voor woonwagens in andere delen van Breda. En binnen een jaar moet er zelfs een locatie zijn gevonden voor een geheel nieuw kamp.

"We overwegen sterk om aangifte te doen bij de politie voor discriminatie."

"Ons college heeft iets gedaan wat niet mag", zegt Inge Verdaasdonk van de SP, die zich al jaren inzet voor de woonwagenbewoners. "Maar dat is moeilijk om toe te geven. Toch is er ook hoop voor de toekomst. De druk op het college dat die standplaatsen er echt moeten komen, is nu wel opgevoerd. En een hele nieuwe locatie is toch een overwinning." De woonwagenbewoners moeten het allemaal nog zien. "Er worden al jaren beloftes aan ons gedaan", besluit Bart Hülters. "Laat ze het eerst maar eens waarmaken, want voorlopig is er nog niks. We geven niet op en overwegen sterk om bij ook de politie aangifte te doen tegen Breda voor discriminatie. Ze gaan er nog spijt van krijgen." Het college kon helaas niet meer om een reactie worden gevraagd. Die waren na afloop rap weg om op uitnodiging van de burgemeester een borrel te drinken op zijn verjaardag.