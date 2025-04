Van Gerwen meteen uitgeschakeld in Premier League

Michael van Gerwen is donderdag op de elfde avond van de Premier League in Ahoy in Rotterdam meteen uitgeschakeld. De 35-jarige darter verloor met 6-5 van de Brit Stephen Bunting.

Van Gerwen liet twee weken geleden nog de negende avond van de Premier League lopen door een schouderblessure. Hij liep de blessure op tijdens het aantrekken van een T-shirt. Een week later in Manchester werd hij in de halve finales uitgeschakeld. In de aanloop naar de avond in Ahoy liet Van Gerwen weten hersteld te zijn.

De Vlijmenaar erkende dat hij het zichzelf in de partij lastig had gemaakt met een matig begin en wisselvallige scores. "Ik zit niet in de positie waarin het gemakkelijk gaat. Dan moet je voor iedere leg, iedere score keihard vechten", zei hij bij Viaplay. "Maar het was heel erg slordig."

Van Gerwen sprak ook van een beetje pech met pijlen die in de triple 1 en triple 3 terecht kwamen. "Maar als je zit in de hoek waar de klappen vallen moet je ze ook incasseren. Als je in zo'n positie zit waarin alles heel veel moeite kost, moet je er veel tijd en energie in steken. Dat ga ik niet uit de weg. Ik ben eerder in dit soort situaties geweest en weet hoe ik ermee om moet gaan."

'Mighty Mike' is door de slechte resultaten in de afgelopen weken weggezakt uit de top 4, die zich plaatst voor de finaleronde. Het was ook de derde keer op rij dat Van Gerwen in de kwartfinales verloor in Ahoy.