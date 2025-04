Vier gewonden na crash auto op N69, weg urenlang afgesloten

Op de N69 van het Belgische Neerpelt richting Veldhoven is een ernstig ongeluk gebeurd bij de afrit Bergeijk-Borkel. Ter hoogte van de Berkheuvels crashte rond vier uur donderdagnacht een auto tegen een boom. In de wagen zaten vier mensen. De weg was urenlang afgesloten, maar is sinds half tien weer vrij.

Een voorbijganger zag het rokende wrak en belde de hulpdiensten. Die kwamen massaal naar de plek waar de auto crashte. In eerste instantie leek er sprake van drie slachtoffers, maar er bleek er nog eentje op de achterbank te liggen.

Twee slachtoffers zaten bekneld. De brandweer heeft de auto moeten openknippen om de inzittenden te bevrijden. Ze zijn allemaal naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Eén inzittende werd met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Traumaheli

De N69 was vanwege het ernstige ongeluk in beide richtingen afgesloten tussen de Belgische grens en de afrit Bergeijk-Borkel. Sinds half tien is de weg weer vrij. De plek waar het ongeluk gebeurde, zou een beruchte plek zijn. Aan beide zijden zouden met enige regelmaat ongelukken gebeuren.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.