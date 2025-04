Drie kwartier file op A27 naar Breda door kapotte vrachtwagen

Wie vrijdagochtend over de A27 van Utrecht naar Breda reed, kon aansluiten in de file. Bij Nieuwendijk stond een vrachtwagen met pech, waardoor er drie kwartier file stond. Sinds half tien is de weg weer vrij. De file lost langzaam op.

Een vrachtwagen kwam rond half negen stil te staan met een klapband. Daardoor werd de linkerrijstrook afgesloten. Rond negen uur was de vertraging opgelopen tot drie kwartier. Verkeer werd omgeleid vanaf knooppunt Gorinchem.