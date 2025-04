Drukte op de wegen door vakantieverkeer: 'Het was aansluiten geblazen'

De Brabantse wegen waren vrijdagmiddag overvol door het aanstaande lange paasweekend en de start van de meivakantie. Doordat zowel vakantieverkeer als woon-werkverkeer de weg op ging, liep het op veel plaatsen vast. Er stond in heel het land ruim 650 kilometer file.

Op de A50 richting Arnhem was het ook aansluiten geblazen. Bij Ravenstein stond een vrachtwagen met pech. Automobilisten moesten vanaf Oss-Oost rekening houden met drie kwartier extra reistijd. In de richting van Oss stond een halfuur file.

Het was vooral druk op de A2 rond Den Bosch en Eindhoven. In de richting van Utrecht stond tussen Veghel en de Maasbrug vijf kilometer file, goed voor twintig minuten vertraging. Op de A2 van en naar Eindhoven, stond bij knooppunt Leenderheide ook een file van een halfuur.

Ook op de A58 en A59 was het druk. Op de A58 richting Eindhoven stond rond twee uur tussen Moergestel en knooppunt Batadorp een file van ruim drie kwartier.

Werkzaamheden

Verder was tijdens het paasweekend de A73 van Nijmegen richting het Limburgse Maasbracht in verband met werkzaamheden dicht tussen knooppunt Rijkevoort en de afrit Venray-Noord. De weg gaat vrijdagavond om negen uur dicht en wordt in de nacht van zondag op maandag vrijgegeven.

Eerder deze week was het ook al erg druk op de weg. Woensdag was er zelfs sprake van de drukste spits van het jaar tot nu toe. Op het hoogtepunt stond er toen 1197 km file. Volgens de ANWB komt dat doordat er deze week veel woon-werkverkeer is en er veel buitenlandse toeristen uit België en Duitsland op de weg zijn.