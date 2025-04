Drukte op weg door vakantieverkeer: 'Spits komt al vanaf middaguur op gang'

De ANWB verwacht deze vrijdag extra drukte op de weg vanwege het aanstaande lange paasweekend en de start van de meivakantie. Die wordt veroorzaakt door een mix van vakantie- en woon-werkverkeer. De paasdrukte is rond het middaguur al op gang aan het komen. Vooral richting de grens is het aansluiten in de file. Het is onder meer druk op de A27, de A16, de A58 en de A59.

Op de A58 richting Eindhoven staat een file van een halfuur tussen Kerkeind en Oirschot. Ook op de A59 is het aansluiten in de file.

Wie rond half twaalf over de A27 van Breda richting Gorinchem rijdt, komt in een file terecht van ruim een uur. Tussen Hank en industriegebied Havelingen staat acht kilometer file. Ook de andere kant op, van Utrecht naar Breda, staat file. Tussen Noordeloos en Werkendam hebben automobilisten ruim een halfuur vertraging.

Ook donderdagavond was het al druk op de Brabantse snelwegen. Dit wijt de ANWB aan het feit dat veel mensen deze Goede Vrijdag vrij zijn.

Paaspop

Het verkeer zal volgens de ANWB vooral vastlopen op de wegen richting recreatiegebieden. De meeste vertraging wordt verwacht in onze provincie - onder meer vanwege Paaspop in Schijndel en verkeer dat vanuit Utrecht richting het zuiden rijdt - maar ook rond de Veluwe en op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. Dit laatste vanwege grenscontroles in Duitsland.

Verder is tijdens het paasweekend de A73 van Nijmegen richting het Limburgse Maasbracht in verband met werkzaamheden dicht tussen knooppunt Rijkevoort en de afrit Venray-Noord. De weg gaat vrijdagavond om negen uur dicht en wordt in de nacht van zondag op maandag vrijgegeven.

Ook in het buitenland moeten vakantiegangers rekening houden met vertraging door werkzaamheden. In Duitsland wordt op meer dan duizend plaatsen aan de weg gewerkt en ook in Oostenrijk zijn er werkzaamheden.

Drukke week op de weg

Eerder deze week was het ook al erg druk op de weg. Woensdag was er zelfs sprake van de drukste spits van het jaar tot nu toe. Op het hoogtepunt stond er toen 1197 km file. Volgens de ANWB komt dat doordat er deze week veel woon-werkverkeer is en er veel buitenlandse toeristen uit België en Duitsland op de weg zijn.