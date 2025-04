Tom Caluwé stapt per direct op als technisch directeur van Willem II

Tom Caluwé zet een punt achter zijn rol als technisch directeur bij Willem II. Hij heeft een krap jaar bij de club gezeten en zwaait af terwijl de Tricolores tegen degradatie knokken. Willem II meldt dat zijn vertrek 'in goed overleg' is gegaan. Hij gaat terug naar KV Mechelen, waar hij in de jaren negentig zelf voetbalde.

Vanuit daar maakte Caluwé een transfer naar Tilburg, waar hij rond de eeuwwisseling zes seizoenen heeft gespeeld. In mei 2024 keerde hij terug als opvolger van Martin van Geel, maar vrijdagmorgen werd het einde van die periode abrupt aangekondigd. "De beslissing om de club juist nu te verlaten, terwijl er nog volop wordt gestreden voor handhaving, is allesbehalve makkelijk. Maar er kwam een nieuwe kans bij mijn oude werkgever op mijn pad. Een kans die ik niet kon weigeren."

Freek Heerkens neemt de technische rol voorlopig over, met nog vijf speelronden te gaan in de Eredivisie. De play-offs lonken voor de Tilburgers. Die wedstrijden moeten gaan bepalen of de club degradeert, of in de Eredivisie mag blijven. Spanning bij supporters

Die degradatiespanning borrelt ook bij de supporters. Vorige week werden er spandoeken aan de hekken van het stadion gehangen, met foto's van trainer Peter Maes erbij. "Spelers zetten club voor schut, Maes nu kop van Jut." Maar er werd ook kritisch naar de keuzes van technisch directeur Caluwé gekeken. Dat hij nu vertrekt, maakt de druk op Maes niet minder groot. En dat weet hij ook. "Ik kan de supporters weinig verwijten, ik begrijp hun reactie", reageerde de Belg een week geleden. "Ze zijn emotioneel en enorm begaan met de club en de resultaten. Ik heb liever dat de kritiek naar mij komt, dan naar mijn spelers. Die wil ik uit de wind houden, zodat ze vanuit hun gevoel kunnen blijven voetballen."