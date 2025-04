Sjoemelende mestvervoerder hoeft niet de cel in, zaak heeft te lang geduurd

De voormalige eigenaar van mestvervoerbedrijf W. Daas uit Wintelre hoeft niet de cel in voor mestfraude. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch stemt grotendeels in met een deal tussen Daas en het Openbaar Ministerie, waarin Daas een taakstraf krijgt van 320 uur, boetes van 40.000 euro en een jaar voorwaardelijk celstraf.

Behandeling duurde lang Bij de uitspraak in oktober 2019 oordeelde de rechtbank dat Daas twee jaar de cel in moet, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ook moest de directeur een boete betalen van 50.000 euro. De directeur ging in november 2019 in hoger beroep bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

De zaak kende een lange aanloop. Tussen 2016 en 2018 overtrad Daas de meststoffenwet en pleegde valsheid in geschrifte. “De verdachte heeft ervoor gezorgd dat er valse informatie werd aangeleverd aan de overheid, heeft zodoende de controlemogelijkheden van de overheid gefrustreerd en de deur opengezet voor mestfraude”, schrijft het gerechtshof deze vrijdag in haar uitspraak.

Ook is er een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van één jaar, met een proeftijd van drie jaar. Daaraan is als voorwaarde verbonden dat Daas geen dierlijke mest mag vervoeren voor anderen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal hierop toezicht houden.

Voorwaardelijke celstraf De taakstraf van 320 uur moet binnen achttien maanden worden uitgevoerd. Als de taakstraf niet of niet goed wordt uitgevoerd, moet Daas alsnog 160 dagen de gevangenis in. Verder moet er ongeveer 40.000 euro aan boetes worden betaald aan het OM.

Taakstraf De lange behandelingsduur weegt voor het Hof mee in de uitspraak. “Onder al deze omstandigheden is een verregaande matiging op zijn plaats.” Daarom ziet het Hof af van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en wordt 'volstaan met een zeer aanzienlijke taakstraf.'

Het gerechtshof schrijft in de uitspraak dat het uitgangspunt is dat er binnen twee jaar een uitspraak moet worden gedaan, maar dat deze termijn nu met ongeveer drie jaar en vijf maanden is overschreden. “Bijzondere omstandigheden die deze overschrijding rechtvaardigen, zijn het Hof niet gebleken.”

Woo-verzoeken Omroep Brabant

In juli 2023 diende Omroep Brabant Woo-verzoeken in bij de NVWA en bij de gemeente Eersel over de bedrijven van Daas, omdat we willen weten hoe het toezicht op het bedrijf gaat, of er mogelijk nieuwe overtredingen zijn ontdekt en hoe de overheidsorganisaties daarmee omgaan.

Daas heeft verschillende juridische procedures gestart, om te voorkomen dat Omroep Brabant deze informatie krijgt. Hierover lopen nog enkele rechtszaken. Omdat deze documenten gaan over de periode tot juli 2023, zegt dit niet veel meer over de huidige stand van zaken.

Daarom heeft Omroep Brabant in januari 2025 nieuwe Woo-verzoeken ingediend. Het is niet bekend of en zo ja wanneer er alsnog documenten openbaar worden gemaakt.