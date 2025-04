Gemeenten krijgen komende 2 jaar 3 miljard euro extra

Gemeenten krijgen de komende twee jaar een bedrag van drie miljard euro extra, staat in de voorjaarsnota die vrijdag naar buiten is gekomen. Minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken (NSC) is blij met het geld dat gaat naar de gemeentefinanciën en de jeugdzorg, laat ze weten.

Gemeenten zouden in 2026 in totaal 2,3 miljard euro minder krijgen uit het gemeentefonds, dat werd het ravijnjaar genoemd. Daarover was veel ophef ontstaan bij de lagere overheden. Met de extra investering is die tegenvaller voor een deel verkleind.