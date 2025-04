Raadslid werd bedreigd en gestalkt: ‘Ze wilde mijn huis binnendringen'

Dreigende foto's, aanbellen en het zomaar willen binnendringen van zijn huis. Raadslid Bas van der Voort van Sociaal Sterk Oss werd twee jaar lang gestalkt door een verwarde vrouw. Nu de bedreigingen gestopt zijn, doet hij zijn verhaal.

De ervaring van Van der Voort kwam aan het licht via een onderzoek dat Dtv Nieuws deed onder raadsleden in de regio. Vier op de tien van hen hadden wel eens te maken gehad met bedreigingen en intimidatie. Maar het verhaal van Van der Voort stak er met kop en schouders bovenuit.

Waarom het gedrag precies ooit is begonnen, weet de Megenaar niet. Maar hij zegt uit de teksten op Facebook te kunnen herleiden dat het met zijn rol als raadslid te maken had. Over de identiteit van zijn stalker laat hij zich ook niet verder uit.

Van der Voort heeft zo vaak 112 gebeld, dat de politie een Afspraak op Locatie-melding aanmaakte. "Zodat wanneer ik 112 belde, ik niet het hele verhaal hoefde te doen." Hij zegt dat zijn kinderen niks hebben meegekregen van de stalking, maar dat het wel enorme impact op zijn gezin heeft gehad.

Het raadslid heeft aangifte gedaan, hij stelde de burgemeester op de hoogte en gaf de stalkingspraktijken door bij meldpunt Wet verplichte GGZ. Daarna zijn de bedreigingen gestopt.

Tijdens een heidag deed hij zijn verhaal aan zijn collega-raadsleden. “Ik wilde daar vooral mee laten zien dat het iedereen kan overkomen en dat je niet alleen staat als het gebeurt. Daarnaast wilde ik ook het gesprek opengooien over hoe we hier als raad mee om willen gaan en wat we wel of niet accepteren.”